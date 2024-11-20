تشريع قد يحظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل

من المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ الأميركيّ على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة.



إلا أنه من غير المتوقع أن تمر هذه القرارات لكن مؤيديها يأملون أن ترسل رسالة إلى إدارة بايدن وإسرائيل مفادها أنه يتعين عليهما بذل المزيد من الجهود لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.