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ميلر: الاتفاق على إنهاء الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" بات في متناول اليد

رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنّ الاتفاق على إنهاء الصراع بين إسرائيل و"حزب الله" بات في متناول اليد.