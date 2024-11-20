مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرحب "بخطوة ملموسة" من جانب ايران بشان اليورانيوم عالي التخصيب

رحب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي "بخطوة ملموسة" من جانب ايران بعدما بدأت تحضيرات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.



وقال أمام الصحافيين في اليوم الأول من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا: "أعتقد أن هذه خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح"، وهذا "لأول مرة".



وأضاف: "لدينا هنا واقع تحقق منه مفتشونا".

من جهة أخرى، قال غروسي إنه "ليس هناك ما يشير إلى أن جزءا من مجمع بارشين العسكري الذي استهدفته إسرائيل خلال هجوم جوي الشهر الماضي هو منشأة نووية أو بها أي مواد نووية".



وجاء ذلك ردا على سؤال من صحفي عن تصريح صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين قال فيه إن إسرائيل ضربت "جزءا محددا من البرنامج النووي" الإيراني.