لقاء جمع وزير الخارجية القطري مع تظيره الإيراني... هذا ما بحثاه

قام الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الذي يترأس وفدًا رسميًا في زيارة إلى طهران بهدف التشاور حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة الحساسة، بلقاء مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي بعد ظهر اليوم الأربعاء.



وخلال الاجتماع، أكد الطرفان على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووقف الاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد لبنان. كما شددا على أهمية تكثيف المشاورات وحشد جميع القدرات الإقليمية والدولية لمنع تصاعد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.



كما بحثا بعض قضايا التعاون بين البلدين، مشيرين إلى تطوير العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات، ومؤكدين على أهمية استمرار هذا المسار.