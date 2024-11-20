وزير الخارجية الإسرائيلي: أي اتفاق مع لبنان يجب أن يضمن "حرية التحرك" ضد حزب الله

أكد وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان يجب أن يضمن لإسرائيل "حرية التحرك" ضد حزب الله.



وقال جدعون ساعر في إحاطة إعلامية للسفراء والبعثات الدبلوماسية الاجنبية قبيل وصول الموفد الأميركي آموس هوكستين للبحث في هدنة في لبنان، "في أي اتفاق نتوصل إليه، نحتاج إلى الاحتفاظ بحرية التحرك في الوقت المناسب، في حال حدوث انتهاكات".