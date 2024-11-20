سقوط 36 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على وسط سوريا

سقط 36 شخصاً وأصيب أكثر من خمسين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط سوريا في حصيلة جديدة أوردتها وزارة الدفاع السورية.



وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع: "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".