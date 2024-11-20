فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار يدعو الى وقف إطلاق النار في غزة

عطلت الولايات المتحدة الاربعاء صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف "فوري وغير مشروط ودائم" لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجددا دعما لحليفتها إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة أ.ف.ب .



وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".