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غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب
أخبار دولية
2024-11-20 | 11:37
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غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب
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غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يأمل في أن تظل إيران متمسكة بقرارها وضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب لدرجة تقل قليلا عن المستوى اللازم لصنع الأسلحة، وذلك في وقت من المقرر أن يمرر فيه مجلس محافظي الوكالة قرارا صاغته دول غربية من شأنه أن يعرقل تلك الخطوة.
وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء أمس الثلاثاء، قبل اجتماع اليوم لمجلس المحافظين المكون من 35 دولة، إن إيران اتخذت خطوات نحو التوقف عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وهو ما يقترب المستوى اللازم لصنع الأسلحة عند نحو 90 بالمئة.
وأوضح غروسي أنه توسط في اتخاذ هذه الخطوة في إيران الأسبوع الماضي، لكن دبلوماسيين قالوا إنها مشروطة بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لصياغة قرار ينتقد إيران.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي: "أرى أن هذه خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح"، في إشارة إلى قرار التجميد الذي سيحد من كمية اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 60 بالمئة، والكافية، في حال تخصيبها إلى درجة أكبر، لصنع أربعة أسلحة نووية، وفقا لمعيار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الى ذلك، تواصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو واصل مع نظيره الايراني عباس عراقجي، الذي أبلغه أن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به ثلاث قوى أوروبية في اجتماع المجلس سيعقّد الأمور.
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