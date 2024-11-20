الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنشاء مجموعة صداقة فرنسية - فلسطينية في البرلمان الفرنسي
أخبار دولية
2024-11-20 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إنشاء مجموعة صداقة فرنسية - فلسطينية في البرلمان الفرنسي
وافق مكتب الجمعية الوطنية في فرنسا الأربعاء على إنشاء "مجموعة صداقة" فرنسية-فلسطينية، في خطوة تحمل رمزية كبيرة إذ أن إنشاء مجموعة كهذه يتطلّب عادة أن يكون الطرف الآخر دولة تعترف بها باريس.
وكانت محاولة أولى جرت في أيار لإنشاء مجموعة الصداقة هذه باءت بالفشل، علما بأن هناك مجموعات صداقة قائمة مع معظم الدول، بما في ذلك إسرائيل.
يقتضي إنشاء هذه المجموعات، وفقا لمعايير محددة في العام 1981، وجود برلمان في الدولة الطرف في المجموعة، وإقامة علاقات دبلوماسية مع فرنسا، وعضوية في الأمم المتحدة.
لكن منذ حل الجمعية الوطنية الفرنسية وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، أصبح اليسار الفرنسي يشكل غالبية في مكتب الجمعية.
قبل حلّها، كانت هناك في الجمعية بالفعل "مجموعة دراسة ذات مهمة دولية" فرنسية-فلسطينية، برئاسة النائب الوسطي ريشار راموس الذي كان يأمل تحويلها إلى مجموعة صداقة.
وقال راموس في تصريح لوكالة فرانس برس "لا يمكننا أن نمضي معا قدما إذا كان هناك عدم توازن في جمعيتنا الوطنية" مع المجموعة الفرنسية-الإسرائيلية، مشددا على وجود مجموعة صداقة فرنسية-فلسطينية في مجلس الشيوخ.
ووفقا للنائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي، وكثير من الشخصيات البرلمانية الأخرى التي أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معها، فإن إنشاء مجموعة الصداقة الفرنسية-الفلسطينية لم يثر أي نقاش أو معارضة حقيقية داخل المكتب هذه المرة.
وقالت صبايحي "لم يتبق سوى خطوة واحدة الآن، ألا وهي أن يعترف رئيس الجمهورية بدولة فلسطين".
وفي رسالة إلى رئيسة الجمعية اطّلعت عليها فرانس برس، أعرب رئيس الوزراء السابق ورئيس تكتل الغالبية الرئاسية، غابريال أتال، عن رفضه الخطوة.
وشدّد أتال على أن "فلسطين ليست عضوا في الأمم المتحدة"، وأن البرلمان الفلسطيني المنتخب في العام 2006 "لم يلتئم مدى 11 عاما" وقد حُلّ في العام 2018، كما أن "فرنسا لا تعترف بدولة فلسطين".
وندّد النائب في تكتل الغالبية الرئاسية ماتيو لوفيفر بـ"انقلاب سياسي" لليسار "لن يدفع قدما بالسلام لشبر واحد".
وسخر لوفيفر وهو الرئيس السابق لمجموعة الصداقة الفرنسية-الإسرائيلية، من الخطوة قائلا إن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو مسألة أكثر جدية بكثير".
ورحّبت النائبة اليسارية ناديج أبومانغولي المنتمية لحزب "فرنسا الأبية"، بقرار "رمزي" لكنه "سيسمح لنا بالعمل من أجل السلام وتظهير مبادرات كل أولئك الذين يريدون الاعتراف بفلسطين".
ومن المقرر عقد اجتماع في 25 تشرين الثاني لاختيار رئيس مجموعة الصداقة الجديدة، وأيضا البت في قضايا شائكة أخرى على غرار رئاسة المجموعة الفرنسية-الإسرائيلية التي كان يشغلها مسؤولون منتخبون مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون وحاليا يسعى التجمع الوطني اليميني المتطرف لتوليها.
آخر الأخبار
أخبار دولية
مجموعة
صداقة
فرنسية
فلسطينية
البرلمان
الفرنسي
التالي
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجويّ دمّرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية
صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" يفشل في العودة لمنصته ويهبط في البحر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:31
بيان للخارجية الفرنسية: قوة فرنسية تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة بلبنان تعرضت أمس الثلاثاء لإطلاق نار دون إصابات
آخر الأخبار
05:31
بيان للخارجية الفرنسية: قوة فرنسية تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة بلبنان تعرضت أمس الثلاثاء لإطلاق نار دون إصابات
0
آخر الأخبار
2024-11-16
المقترح الذي قدمه الأميركيون استند إلى الورقة الفرنسية المستقاة من تفاهم نيسان 1996 (النهار)
آخر الأخبار
2024-11-16
المقترح الذي قدمه الأميركيون استند إلى الورقة الفرنسية المستقاة من تفاهم نيسان 1996 (النهار)
0
آخر الأخبار
2024-11-15
رويترز نقلا عن مصدر قضائي: مكتب المدعي المالي الفرنسي يطلب محاكمة رئيس شركة رينو السابق كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في قضية فساد
آخر الأخبار
2024-11-15
رويترز نقلا عن مصدر قضائي: مكتب المدعي المالي الفرنسي يطلب محاكمة رئيس شركة رينو السابق كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في قضية فساد
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-13
الشرطة الفرنسية تتأهب تحضيرا لمباراة فرنسا امام اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-13
الشرطة الفرنسية تتأهب تحضيرا لمباراة فرنسا امام اسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:23
مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك
أخبار دولية
16:23
مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك
0
أخبار دولية
16:18
أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن ذات ملكية تركية
أخبار دولية
16:18
أنقرة تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن ذات ملكية تركية
0
أخبار دولية
14:26
الأمم المتحدة: 9.8 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات عاجلة
أخبار دولية
14:26
الأمم المتحدة: 9.8 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدات عاجلة
0
أخبار دولية
14:14
زيلينسكي: الألغام الأميركية المضادة للأفراد "مهمة للغاية" لوقف التقدم الروسي
أخبار دولية
14:14
زيلينسكي: الألغام الأميركية المضادة للأفراد "مهمة للغاية" لوقف التقدم الروسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-11-19
هل تعانون من التعب النفسي والجسدي خلال الحرب؟ تخلصوا من هذا الشعور مع هذه الخطوات البسيطة (فيديو)
صحة وتغذية
2024-11-19
هل تعانون من التعب النفسي والجسدي خلال الحرب؟ تخلصوا من هذا الشعور مع هذه الخطوات البسيطة (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-11-19
أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
2024-11-19
أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2024-10-24
الجيش الإسرائيلي: تفكيك نفق لقوّة الرضوان التابعة لحزب الله داخل منزل مدني يستخدم لتخزين أسلحة في قرية بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-10-24
الجيش الإسرائيلي: تفكيك نفق لقوّة الرضوان التابعة لحزب الله داخل منزل مدني يستخدم لتخزين أسلحة في قرية بجنوب لبنان
0
فنّ
14:30
إليسا تعايد السيدة فيروز بعبارات مميزة: علّمتينا كيف نحمل لبنان بقلوبنا
فنّ
14:30
إليسا تعايد السيدة فيروز بعبارات مميزة: علّمتينا كيف نحمل لبنان بقلوبنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إستهداف الجيش مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إستهداف الجيش مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اليوم الثاني لهوكستين في بيروت قبل إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اليوم الثاني لهوكستين في بيروت قبل إسرائيل
0
أخبار دولية
13:22
العين تتجه إلى إسرائيل... فهل اقترب وقف النار؟
أخبار دولية
13:22
العين تتجه إلى إسرائيل... فهل اقترب وقف النار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
12:53
آخر تطورات الموقف الإسرائيلي من مسودة الإتفاق…
تقارير نشرة الاخبار
12:53
آخر تطورات الموقف الإسرائيلي من مسودة الإتفاق…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 20-11-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 20-11-2024
0
أخبار دولية
11:37
غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب
أخبار دولية
11:37
غروسي يأمل أن تتمسك إيران بقرار وضع سقف لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:27
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين
خبر عاجل
08:27
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين
2
أخبار لبنان
02:04
معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
أخبار لبنان
02:04
معلومات للـLBCI: اللجنة التي ستراقب تطبيق الـ١٧٠١ ستضم لبنان واسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة واليونيفل
3
أخبار لبنان
11:01
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
أخبار لبنان
11:01
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
4
خبر عاجل
09:21
قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل
خبر عاجل
09:21
قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل
5
خبر عاجل
07:08
هوكشتاين: حققنا تقدّمًا إيجابيًا في المفاوضات مع الرئيس بري وسأسافر من بيروت إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى حل
خبر عاجل
07:08
هوكشتاين: حققنا تقدّمًا إيجابيًا في المفاوضات مع الرئيس بري وسأسافر من بيروت إلى إسرائيل لمحاولة التوصل إلى حل
6
خبر عاجل
09:28
قاسم: نحن مستمرون في الميدان وسنبقى ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة وسنجعل هذه الكلفة مرتفعة على العدو أيضًا ونحن في موقع الرد والدفاع
خبر عاجل
09:28
قاسم: نحن مستمرون في الميدان وسنبقى ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة وسنجعل هذه الكلفة مرتفعة على العدو أيضًا ونحن في موقع الرد والدفاع
7
خبر عاجل
01:53
الجيش اللبنانيّ: تعرُّض عسكريَّين لجروح متوسطة إثر استهادف إسرائيل لآلية على طريق برج الملوك - القليعة في الجنوب
خبر عاجل
01:53
الجيش اللبنانيّ: تعرُّض عسكريَّين لجروح متوسطة إثر استهادف إسرائيل لآلية على طريق برج الملوك - القليعة في الجنوب
8
صحف اليوم
00:29
مصدر "الأنباء الكويتية": برّي وميقاتي وضعا الرد على المسودة الأميركية بينما "حزب الله" اكتفى بملاحظات
صحف اليوم
00:29
مصدر "الأنباء الكويتية": برّي وميقاتي وضعا الرد على المسودة الأميركية بينما "حزب الله" اكتفى بملاحظات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More