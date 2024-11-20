حماس: لا صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء حرب غزة

أعلن القائم بأعمال القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في قطاع غزة أنه لن تكون هناك صفقة تبادل أسرى وسجناء مع إسرائيل إلا بعد انتهاء الحرب في القطاع.



وأضاف في مقابلة مع قناة الأقصى: "دون وقف الحرب، لا يوجد تبادل أسرى، فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولا لكي يتم أي تبادل للأسرى".