السلطة الفلسطينية: الفيتو الأميركي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان

إعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية الاربعاء أن الولايات المتحدة "تشجع" اسرائيل على الاستمرار في "جرائمها" في قطاع غزة ولبنان، بعد تعطيلها صدور قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.



وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن "استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق،" مشددةً على أن ذلك "يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا".