السفارة الأميركية في كييف تعيد فتح أبوابها الخميس

تستأنف السفارة الأميركية في كييف أنشطتها الخميس بعد إغلاق أبوابها لفترة وجيزة بسبب تهديد بهجوم جوي واسع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وكشفت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها تلقّت "معلومات دقيقة عن هجوم جوي واسع محتمل في 20 تشرين الثاني" وقرّرت من ثمّ وقف نشاطها لفترة من الوقت.



وصرّح الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "نتوقّع أن تستأنف السفارة أنشطتها العادية غدا" الخميس، من دون الخوض في تفاصيل التهديد أو توصيفه.



وأضاف "نأخذها (التهديدات) على محمل الجدّ، وهذا ما أدّى إلى تغيّر في الموقف اليوم ونتوقّع أن تستأنف السفارة أنشطتها العادية غدا".

