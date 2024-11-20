مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي تمدد نشر قواتها في الكونغو لمدة عام

مددت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي اليوم الأربعاء نشر قواتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام، حيث تساعد الحكومة في قتال الجماعات المتمردة.



ونشرت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي البعثة في الكونغو في كانون الأول 2023 مع تفويض مدته عام.



وعبر بيان صدر بعد اجتماع زعماء المنطقة في هاراري عاصمة زيمبابوي عن القلق إزاء الوضع الأمني والإنساني في الكونجو وأكد دعم التكتل للحكومة.



وجاء في البيان "قررت القمة تمديد ولاية بعثة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي في جمهورية الكونجو الديمقراطية لمدة عام واحد، ومواصلة الاستجابة الإقليمية لمعالجة الوضع الأمني غير المستقر السائد".