مجلس الشيوخ الأميركي يعارض محاولة لوقف بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.ومع استمرار التصويت، عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.وأيد مشروع القانون 18 عضوا.