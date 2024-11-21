بعد "أتاكمز".. كييف تستهدف روسيا بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية

أطلقت أوكرانيا الأربعاء، وابلاً من صواريخ ستورم شادو البريطانية المجنحة على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأميركية.



وأفاد مراسلو حرب روس على تيليجرام بوقوع الضربات وأكدها مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه ليس لديه معلومات.



وقالت موسكو إن استخدام أسلحة غربية لضرب العمق الروسي هو تصعيد كبير للصراع. وتقول كييف إنها بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها بضرب القواعد الخلفية الروسية المستخدمة لدعم غزو موسكو، الذي دخل يومه الألف هذا الأسبوع.



ونشرت حسابات لمراسلين حربيين روس على تيليجرام مقطع فيديو قالت إنه يعرض أصوات تحليق الصواريخ التي ضربت منطقة كورسك على الحدود مع شمال شرق أوكرانيا.