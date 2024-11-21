أوكرانيا: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم، أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة أستراخان ضمن هجوم شنته صباح اليوم.



وذكر الجيش الأوكراني أيضا أنه أسقط ستة صواريخ كروز كيه.إتش-101 أطلقتها روسيا خلال الهجوم.