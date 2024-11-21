الجيش الاسرائيلي: القضاء على 9 مسلحين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين في جنين

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "في عملية استمرّت 48 ساعة في منطقة جنين، تم القضاء على تسعة مسلحين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "تعمل قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود على مدار اليوميْن الماضييْن في منطقة جنين وفي اطار سلسلة عمليات "لاحباط الإرهاب" في تلك المنطقة حيث قضت طائرة لسلاح الجو على ثلاثة مسلحين عملوا في المنطقة. يذكر أن عددا من المخربين الذين استهدفتهم الغارة تورطوا في الآونة الأخيرة في عمليات إطلاق نار استهدفت مواقع عسكرية وبلدات اسرائيلية. وبعد استهداف المسلحين شوهدت انفجارات ثانوية دلت على وجود أسلحة في المنطقة".



وأضاف: "كما قضت قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الشاباك وخلال تبادل لإطلاق النار على ستة مسلحين ومن بنيهم مسلحين تورطوا في عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وخلال الحملة تم تدمير أربع مختبرات لصناعة العبوات الناسفة وعشرات العبوات التي تم زرعها تحت الطرقات بهدف استهداف قواتنا. كما كشفت القوات عشر قطع أسلحة واعتقلت عددًا من المطلوبين الذين يشتبه في ضلوعهم بأنشطة "إرهابية"".