الجيش الاسرائيلي: القضاء على 9 مسلحين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين في جنين

#عاجل في عملية استمرّت 48 ساعة لاحباط الارهاب في منطقة جنين: القضاء على تسعة ارهابيين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين
🔻تعمل قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود على مدار اليوميْن الماضييْن في منطقة جنين وفي اطار سلسلة عمليات لاحباط الأرهاب في تلك المنطقة حيث قضت… pic.twitter.com/LhG5KN40Yt
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024
#عاجل في عملية استمرّت 48 ساعة لاحباط الارهاب في منطقة جنين: القضاء على تسعة ارهابيين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين
🔻تعمل قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود على مدار اليوميْن الماضييْن في منطقة جنين وفي اطار سلسلة عمليات لاحباط الأرهاب في تلك المنطقة حيث قضت… pic.twitter.com/LhG5KN40Yt