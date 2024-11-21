هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل

روسيا تسقط اثنين من صواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع

روسيا تسقط اثنين من صواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع

الجيش الاسرائيلي: القضاء على 9 مسلحين وتدمير عشرات العبوات الناسفة واعتقال مطلوبين في جنين