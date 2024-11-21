روسيا تسقط اثنين من صواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخين كروز بريطانيي الصنع من طراز ستورم شادو.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن وقائع الساعات الأربع والعشرين الماضية: "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين كروز من طراز ستورم شادو من صنع بريطانيا وستة صواريخ من طراز هيمارس المصنعة في الولايات المتحدة و67 طائرة مسيرة".