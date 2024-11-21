أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، ناقشا خلاله اتفاق أوبك+ الخاص بإنتاج النفط والوضع في الشرق الأوسط.