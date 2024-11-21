مقتل رجل بشظية صاروخ سقط على ملعب في نهاريا بشمال إسرائيل

أعلنت خدمة نجمة داوود الحمراء للإسعاف ووسائل إعلام محلية أن رجلا في الثلاثين من عمره قتل بشظية صاروخ سقط على ملعب في بلدة نهاريا بشمال إسرائيل اليوم.



وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو عشرة صواريخ أطلقت من لبنان صوب نهاريا.



وأضاف الجيش في بيان: "جرى اعتراض أغلب المقذوفات وتحديد نوعها بعدما سقطت".



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة صواريخ سقطت على البلدة الساحلية.