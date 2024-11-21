الصين تعلن تدابير لتعزيز التجارة الخارجية

أعلنت وزارة التجارة الصينية سلسلة تدابير لتعزيز التجارة الخارجية تتضمن توسيع صادرات السلع الأولية مثل المنتجات الزراعية وزيادة دعم الشركات التجارية الصغيرة.



وجاء في بيان للوزارة أن مسؤولين تجاريين قالوا إنهم سيشجعون المؤسسات المالية على تقديم خيارات أكثر لإدارة مخاطر العملة وتعزيز تنسيق السياسات الكلية لإبقاء اليوان "مستقرا".