رئيس سريلانكا الجديد يؤيد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي

أيد أول رئيس يساري في تاريخ سريلانكا، بعيد فوزه في الانتخابات التشريعية بسهولة، الخميس الاتفاق المبرم عام 2023 مع صندوق النقد الدولي باسم الواقعية الاقتصادية، بعدما وعد بإعادة التفاوض عليه.



وقال أنورا كومارا ديساناياكي أمام البرلمان حيث صار يحظى بأغلبية الثلثين إن "الاقتصاد في حالة لا يستطيع فيها تحمل أدنى صدمة... لا يوجد مجال للخطأ".



وأضاف: "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ما إذا كانت شروط (الاتفاق مع صندوق النقد الدولي) جيدة أم سيئة، وما إذا كان الاتفاق في صالحنا أم لا... العملية استمرت نحو عامين ولا يمكننا بدء كل شيء من جديد".