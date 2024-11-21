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هجوم مسلح على حافلات ركاب في باكستان... ومقتل 38 شخصا
أخبار دولية
2024-11-21 | 06:37
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هجوم مسلح على حافلات ركاب في باكستان... ومقتل 38 شخصا
أعلن رئيس وزراء منطقة قبلية في شمال غرب باكستان أن 38 شخصا على الأقل، بينهم امرأة وطفل، قُتلوا اليوم في أعقاب هجوم مسلح على حافلات ركاب.
أخبار دولية
هجوم مسلح
حافلات
باكستان
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