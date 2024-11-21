الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وقيادي بحماس

أعلن المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وإبراهيم المصري القيادي بحركة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.



وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري.



ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.