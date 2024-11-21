رئيس وزراء إسرائيل السابق بينيت: أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "وصمة عار"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت "وصمة عار" للمحكمة.وندد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أيضا بخطوة المحكمة ووصفها بأنها "مكافأة للإرهاب".ولم يدل نتنياهو أو غالانت بأي تعليق على الفور.