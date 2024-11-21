وزير خارجية إسرائيل: الجنائية الدولية "فقدت مشروعيتها" بقرارها ضد نتنياهو وغالانت

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ان المحكمة الجنائية الدولية "فقدت كل مشروعيتها" بعد أن أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.



وأضاف على إكس "لحظة حالكة للمحكمة الجنائية الدولية"، قائلا إنها أصدرت "أوامر عبثية".