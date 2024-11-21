حماس تدعو الجنائية الدولية لتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل قادة إسرائيل

رحبت حركة حماس بأمري الاعتقال الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.



ودعت الحركة في بيان: "محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال".