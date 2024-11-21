مكتب نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية "معادية للسامية"

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووصفها بأنها "معادية للسامية".



وقال المكتب في بيان: "ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن إسرائيل لن "ترضخ للضغوط" في الدفاع عن مواطنيها.