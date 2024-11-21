وزير خارجية الأردن: قرارات الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.



وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.