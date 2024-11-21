رئيس وزراء أيرلندا: اتهامات الجنائية الدولية لنتنياهو والضيف خطيرة ومهمة

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد عسكري بحركة المقاومة حماس خطوة مهمة وخطيرة.



وقال هاريس في بيان: "القرار خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة".



وأضاف: "أيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة".