فرنسا تبحث التداعيات القانونية لأمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.



وردا على سؤال في خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية.



وقال: "إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".