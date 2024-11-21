عراقجي: قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيضعف" العلاقة معها

رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن من شأن اعتماد قرار طرحته دول أوروبية للتنديد ببرنامج إيران النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "يضعف" العلاقات بين الوكالة الأممية وطهران.وقال عراقجي في بيان: "هذا القرار غير المناسب من الدول الأوروبية الثلاث (...) لن يساهم إلا في إضعاف العلاقات بين الوكالة وإيران وتعكيرها".وقال عراقجي لقناة الميادين اللبنانية، حسبما نشر على حسابه في تلغرام: "نحن مصممون حقا على العمل مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وحل القضايا العالقة، لكن نهج أوروبا يتعارض مع هذا المسار".