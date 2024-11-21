بوتين: روسيا "مستعدة" لأي سيناريو في النزاع مع الغرب وأوكرانيا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب الى الامة ان بلاده "مستعدة لكل" السيناريوهات في النزاع مع اوكرانيا وحلفائها الغربيين.



وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: "كنا دائما مستعدين ولا نزال لمعالجة كل المشاكل بسبل سلمية، لكننا ايضا مستعدون لمواجهة اي تطور. اذا كان احد ما لا يزال يشك، فذلك غير مفيد. سيكون هناك رد دائما".