نتنياهو: ما من قرار للجنائية الدولية "بإمكانه أن يمنعني من الدفاع" عن إسرائيل

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحّقه لن تمنعه "من مواصلة الدفاع" عن إسرائيل "بأي طريقة".



وقال نتنياهو في رسالة مصورة إلى مواطنيه: "ما من قرار فاضح معاد لإسرائيل بإمكانه أن يمنعنا – وتحديدا أنا – من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأيّ طريقة".



وأضاف: "لن نستسلم للضغوط"، وذلك في وقت تواجه الدولة العبرية انتقادات دولية شديدة بسبب طريقة إدارتها للحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة.