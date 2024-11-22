قتيلان في ضربات روسية على شمال شرق أوكرانيا

أسفرت ضربات روسية عن مقتل شخصين على الأقل في مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الجمعة، بعد يوم من التوترات الناجمة عن إطلاق روسيا صاروخا بالستيا جديدا على البلاد.



وبحسب الإدارة العسكرية الإقليمية، قصفت مسيّرة روسية منطقة سكنية، وقد أدى الهجوم إلى مقتل شخصين وإصابة 12، بحسب حصيلة أولية للمصدر نفسه.



وتقع سومي على حدود منطقة كورسك الروسية حيث سيطرت القوات الأوكرانية على مساحات شاسعة من الأراضي بعد شن هجوم بري كبير في آب.



ومساء الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمة أنّ قواته قصفت أوكرانيا بصاروخ بالستي جديد متوسط المدى فرط صوتي مضيفا "مهندسونا أطلقوا عليه اسم أوريشنيك".