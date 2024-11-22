الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة عناصر من حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية

#عاجل 🔻جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على خمسة مخربين حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية آخر الذين قادوا يوم السابع من أكتوبر أحداث القتل والاختطاف عند منعطف مفلسيم
🔻هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو ليلة الاربعاء-الخميس الماضية، بتوجيه استخباراتي من جهاز… pic.twitter.com/ud7NfXycCz
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل 🔻جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على خمسة مخربين حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية آخر الذين قادوا يوم السابع من أكتوبر أحداث القتل والاختطاف عند منعطف مفلسيم
🔻هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو ليلة الاربعاء-الخميس الماضية، بتوجيه استخباراتي من جهاز… pic.twitter.com/ud7NfXycCz