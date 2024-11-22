الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة عناصر من حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية

#عاجل 🔻جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على خمسة مخربين حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية آخر الذين قادوا يوم السابع من أكتوبر أحداث القتل والاختطاف عند منعطف مفلسيم



🔻هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو ليلة الاربعاء-الخميس الماضية، بتوجيه استخباراتي من جهاز… pic.twitter.com/ud7NfXycCz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي ان "الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على خمسة مخربين حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية آخر الذين قادوا يوم السابع من أكتوبر أحداث القتل والاختطاف عند منعطف مفلسيم".وقال "هاجمت قطعة جوية تابعة لسلاح الجو ليلة الاربعاء-الخميس الماضية، بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام (الشاباك)، وهيئة الاستخبارات بنية تحتية إرهابية في بيت لاهيا، تصرف فيها مخربون تابعون لمنظمة حماس ، منهم عدد من العناصر التابعين لقوات النخبة الذين شاركوا في المجزرة الدموية التي حلت بمنطقة غلاف غزة في الـ7 من أكتوبر 2023."واضاف "من بين المخربين الذين تم القضاء عليهم المدعو جهاد محمود يحيى كحلوت وهو قائد إحدى السرايا التابعة لقوات النخبة في منظمة حماس الإرهابية والمدعو محمد رياض علي عوكل، وهو قائد إحدى السرايا في منظمة حماس الإرهابية، اللذين توليا قيادة أحداث القتل والاختطاف عند منعطف مفلسيم. الحديث عن مخربين اثنين كانا من قادة القتال شمال القطاع في مواجهة قوات جيش الدفاع، خلال المناورة البرية الجارية حاليا في الميدان، وقد أسفر الهجوم عن مقتل مخربين آخرين تابعين لكتيبة شرق جباليا ممن كانوا يشاركون في القتال في مواجهة قوات جيش الدفاع، من بينهم المدعو أنس جلال محمد أبو شكيان، وهو قائد في الكتيبة التي توغلت في منطقة مفلسيم في ال7 من أكتوبر، والمدعو نور الدين محمد يحيى أبو جديان، وهو أحد مخربي قوات النخبة التابعة للكتيبة، والمدعو صهيب حسن علي مطر ادعيم وهو مخرب تابع للكتيبة."وتابع "يستمر الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام أنشطتهما وملاحقتهما للمخربين الذين شاركوا في مجزرة ال7 من أكتوبر الدموية ويشكلون تهديدا لأمن إسرائيل."