ارتفاع محصلة هجومَي باكستان استهدفا موكبين لعائلات شيعية إلى 43 قتيلا

ارتفعت حصيلة هجومين استهدفا الخميس موكبين لعائلات شيعية في شمال غرب باكستان الذي يشهد عنفا طائفيا، إلى 43 شخصا من بينهم سبع نساء وثلاثة أطفال.وقال جاويد الله محسود المسؤول المحلي في كورام حيث وقع الهجومان، إنه بالإضافة إلى القتلى "أصيب 16 شخصا، 11 منهم في حالة حرجة".وقال مسؤول محلي آخر في باراشينار، إن "السكان أقاموا اعتصاما أثناء الليل في السوق المركزية يتواصل حتى الآن". وردا على ذلك "قطعت شبكة الهاتف المحمول وفرض حظر تجول على الطريق الرئيسي" و"عُلّقت" حركة المرور.