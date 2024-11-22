قبرص تدرس أوامر الاعتقال ضد قادة إسرائيل وحماس

أعلن مصدر حكومي لرويترز اليوم الجمعة إن قبرص، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.



وقال المصدر الحكومي طالبا عدم الكشف عن هويته "القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة".

