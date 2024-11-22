عشرة قتلى في هجوم على مزار صوفي في أفغانستان





قتل عشرة مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرق أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية وكالة فرنس برس الجمعة.



وأوضح الناطق عبد المتين قاني "أطلق رجل النار على أتباع من المذهب الصوفي كانوا يشاركون في طقوس أسبوعية في مزار يقع في منطقة نائية في إقليم ناهرين ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى".



وقال أحد المقيمين في ناهرين والذي يعرف بعض ضحايا الهجوم لوكالة فرانس برس إن المصلين تجمعوا في مزار السيد باشا آغا مساء الخميس. وأوضح طالبا عدم الكشف عن هويته أنه كانوا بدأوا أناشيد صوفية "عندما أطلق رجل النار على نحو عشرة مصلين". وأضاف "عندما وصل أفراد للصلاة صباحا اكتشفوا الجثث".