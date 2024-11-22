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برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت: لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل

أخبار دولية
2024-11-22 | 05:18
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برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت: لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل
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برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت: لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.
 
وأضاف المتحدث "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة - وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".
 
وتابع "في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".

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