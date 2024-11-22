الكرملين: بوتين لا يزال منفتحا على الحوار وخفض التصعيد

أعلن الكرملين إن الضربة التي وجهت لأوكرانيا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي تم تطويره حديثا تهدف إلى تحذير الغرب من أن موسكو سترد على سماح الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب روسيا بصواريخهما.



وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن روسيا لم تكن ملزمة بتحذير الولايات المتحدة بشأن الضربة، ومع ذلك أبلغتها قبل 30 دقيقة من الإطلاق.



وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال منفتحا على الحوار.