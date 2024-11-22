فرنسا: مذكرتا اعتقال الجنائية الدولية مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام

خففت فرنسا من رد فعلها حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، قائلة إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان: "فرنسا أخذت علما بهذا القرار. ووفاء لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددا على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقا لنظام روما الأساسي".



وكان لوموان قد قال أمس إن رد فرنسا سيكون متماشيا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر معقد من الناحية القانونية.