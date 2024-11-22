وزير الدفاع الروسي: قواتنا سرّعت تقدمها في شمال شرق أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم، أن القوات الروسية سرعت تقدمها في شمال شرق أوكرانيا وسحقت أفضل وحدات الجيش الأوكراني هناك.وظهر بيلوسوف في المقطع وهو يزور موقع قيادة تديره مجموعة "الشمال" من الجيش الروسي في أوكرانيا ويسلم ميداليات الشجاعة.وقال بيلوسوف: "هذا العمل الذي قمنا به هنا سحق الآن أفضل الوحدات (الأوكرانية). والآن التقدم يتسارع. أحبطنا حملتهم بالكامل لعام 2025".