ايرلندا ستطبق مذكرة التوقيف بحق نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا جاء إلى ايرلندا بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه الخميس.



وردا على سؤال من التلفزيون العام "ار تي اي" عما إذا كانت ايرلندا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ستعتقل نتانياهو إذا زار البلاد، قال "نعم، بالتأكيد".



وأضاف: "نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكرات التوقيف الصادرة عنها".