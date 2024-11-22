مادورو يشيد "بمرحلة جديدة" من التحالف بين فنزويلا وإيران

رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمرحلة جديدة من "التحالف المتين" مع إيران بعد توقيع اتفاقيات جديدة بين البلدين اللذين يقفان مشتركين بوجه الولايات المتحدة.



وعقب لقاء جمعه الخميس مع وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده، قال مادورو إن هذا اللقاء "يفتح فصلا جديدا ومرحلة جديدة"، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة.



وأضاف الزعيم الاشتراكي: "من فنزويلا ومن إيران نقول لا للهيمنة، لا للإمبريالية، لا للاستعمار" في إشارة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على البلدين.



وأكد مادورو أن "العقوبات المجرمة عززت روحهم القتالية بدلا من إضعافها".



وشبه الوزير الإيراني البلدين "بالصديقين والشقيقين"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية "منزعجة من تطور التعاون بين البلدين اللذين يطمحان إلى عالم خال من الهيمنة".