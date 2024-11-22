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رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2024-11-22 | 10:31
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رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين إسرائيل وحماس
علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس قائلة إنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات إسرائيل والحركة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقالت ميلوني في بيان: "سأبحث خلال الأيام القليلة المقبلة في الدوافع التي أدت إلى صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. الدوافع ينبغي أن تكون دائما موضوعية وليست سياسية".
وأضافت: "هناك نقطة واحدة ثابتة بالنسبة لهذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة حماس الإرهابية".
ولفتت الى أن مسألة قرار المحكمة الجنائية الدولية ستكون أيضا على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المقرر عقده بمدينة فيوجي بوسط إيطاليا في 25 و26 تشرين الثاني.
أخبار دولية
وزراء
إيطاليا:
تكافؤ
إسرائيل
وحماس
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