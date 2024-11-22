روسيا: أوكرانيا أعادت 46 مدنيًا من سكان كورسك

أعلن ألكسي سميرنوف حاكم منطقة كورسك الحدودية الروسية اليوم الجمعة أن أوكرانيا أعادت 46 من السكان المدنيين الروس الذين كانت تحتجزهم، وذلك عقب مفاوضات مع كييف.وذكر سميرنوف أن قوات كييف كانت نقلت المدنيين، ومنهم 12 طفلًا، إلى أوكرانيا بعد تنفيذ توغل عبر الحدود إلى منطقة كورسك غرب روسيا في آب.وتواصل أوكرانيا السيطرة على جزء من منطقة كورسك على الرغم من محاولات روسية لطرد قوات كييف.