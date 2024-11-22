شرطة لندن تفجر "طردا مشبوها" قرب السفارة الأميركية

أعلنت شرطة لندن صباح الجمعة أنها فجرت "طردا مشبوها" قرب السفارة الأميركية وسط العاصمة.



وقالت شرطة العاصمة على منصة اكس: "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الكبير الذي سمع في المنطقة قبل فترة قصيرة كان انفجارا مضبوطا نفذه ضباطنا"، مشيرة إلى أن التحقيق جار.



وقبيل ذلك، قالت الشرطة إنها تلقت تحذيراً بشأن "حادث وقع بالقرب من السفارة الأميركية" الواقعة في حي ناين إلمز على الضفة الجنوبية لنهر التايمز.



وأشارت أنه "تم فرض طوق أمني في المنطقة كإجراء احترازي بينما يحقق الضباط في شأن طرد مشبوه".



من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية على منصة اكس أن "السلطات المحلية تقوم بفحص طرد مشبوه خارج" المبنى.



وفي إشارة أخرى إلى ان السلطات في حالة تأهب، أعلن مطار غاتويك من جهته أنه تم إخلاء "قسم كبير من المحطة الجنوبية".



وقال المطار على اكس إن هذا "إجراء احترازي بينما نحقق في حادث أمني" بدون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث.



وأضاف: "لا يمكن للمسافرين دخول المحطة الجنوبية في هذا الوقت (...) نحن نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن".