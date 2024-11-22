وزارة الصحة بغزة: كل مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة من توقف مستشفيات القطاع كافة عن العمل او تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود، اذ ترفض اسرائيل دخوله للقطاع الذي تشن عليه حربا منذ أكثر من عام.



وقال المدير العام للمستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص في مؤتمر صحافي لوزارة الصحة في مدينة خان يونس: "نوجه الإنذار العاجل ونحذر من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود".



واضاف: "ندعو المؤسسات الدولية لاستغلال قرار محكمة الجنائية الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من وقود ودواء واحتياجات أساسية، وإرسال وفود طبية لقطاع غزة عامة وشماله خاصة".



وفي وقت سابق قالت الوزارة في بيان: "في ساعات متأخرة من ليلة أمس، اعادت قوات الاحتلال استهداف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وأصابت 6 من الكوادر الطبية العاملة بينها حالات خطيرة أدخلت الى العناية المركزة".



واضاف البيان: "أدى الاستهداف ايضا الى تدمير مولد الكهرباء الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه ليصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الامر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى حيث يتواجد 80 مريضا و8 حالات في العناية المركزة".



ودانت وزارة الصحة "هذا العمل الاجرامي المتكرر والمستمر على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ونكرر مناشدتنا للمؤسسات الدولية والانسانية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والكوادر الصحية في قطاع غزة بحسب ما كفلته ونصت عليه القوانين الدولية".